Instagram consentirà di rispondere alle Storie con i messaggi vocali

Periodo particolarmente intenso per il social network Instagram che, con i recenti aggiornamenti, ha introdotto diverse novità allo scopo di rendere sempre più coinvolgente l'utilizzo dell'applicazione.

Secondo gli ultimi rumor trapelati in rete, sarebbero in arrivo delle piacevoli novità per quanto riguarda le interazioni con le Storie di Instagram, almeno considerando ciò che è stato condiviso da Alessandro Paluzzi.

Messaggi vocali di risposta alle Storie di Instagram

Come ben sappiamo, Instagram ha recentemente dato agli utenti la possibilità di esprimere il loro gradimento tramite i Mi piace privati ​​come ulteriore modo per interagire con le Storie. Ora sembra che la società abbia in programma di aggiungere un'altra modalità per rispondere a immagini e clip effimeri. Secondo lo sviluppatore Alessandro Paluzzi, Instagram starebbe lavorando per consentire agli utenti di inviare messaggi vocali in risposta alle Storie.

In rete sono già trapelati diversi screenshot in merito a questa nuova funzionalità e la stessa Instagram, pur senza confermare nel dettaglio, ha dato credito alla teoria (tutt'altro che fantasiosa visti i successivi riscontri). Per adesso non è comunque possibile avere un'idea chiara sulle tempistiche richieste perché l'indiscrezione trovi conferma nella realtà. Non si esclude che un periodo di test possa precedere quello che poi sarà il rilascio a livello globale.

Le Storie su Instagram rappresentano un vero e proprio tratto distintivo per l'applicazione: stiamo parlando di una delle piattaforme su cui questo tipo di contenuto ha riscosso maggiore successo, a differenza di quanto sia possibile evidenziare in relazione a servizi concorrenti. Normale quindi che il team di sviluppo provi a rincarare la dose fornendo sempre più strumenti che contribuiscano ad aumentarne l'impatto tra il pubblico.

Va considerata anche la rivalità con applicazioni del calibro di TikTok:, di conseguenza l'obiettivo, è quello di mettere in gioco possibilità che al momento non siano rintracciabili altrove, se non proprio su Instagram.