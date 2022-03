Instagram come Twitch: arrivano i Moderatori nelle live

Le dirette streaming sono ormai una realtà ben consolidata e Instagram è una delle piattaforme più utilizzate per trasmettere dal vivo. Fin dalla prima introduzione delle dirette, i creator sono stati costretti ad affrontare valanghe di troll, ovvero follower che infastidiscono la diretta con spam, insulti e commenti fuori luogo. Per ovviare a questo problema, Meta ha scelto di introdurre la figura del moderatore, ispirandosi a quanto già accade da anni su Twitch e YouTube.

Questa nuova funzionalità consente ai creator di nominare uno o più utenti, affidando loro il compito di moderare la chat e cancellare o segnalare eventuali commenti fastidiosi e comportamenti inadeguati. La possibilità di bannare determinati utenti c'è da sempre, ma in questo modo non sarà il creator in prima persona a dover intervenire, spezzando il ritmo della diretta.

Segnalare o allontanare spettatori molesti è una pratica ampiamente diffusa su altri social network come Twitch e YouTube, che vantano un'esperienza ben maggiore in ambito live streaming. Così come accade sulle altre piattaforme, anche su Instagram sarà il creator a nominare accuratamente i propri moderatori, scegliento tra gli utenti più attivi ed affidabili.

L'introduzione dei moderatori è un passo importante per Instagram, che dimostra di voler dare maggior risalto alle dirette e in particolar modo alla chat, consentendo un'interazione ancora migliore tra creator e follower.