Come cancellare definitivamente il tuo account Amazon

Amazon è il servizio di shopping online più famoso e utilizzato al mondo. Sono in molti ad apprezzare le sue caratteristiche. Offerte davvero interessanti, trovi di tutto e le spedizioni sono veloci e gratuite. Inoltre, se hai un abbonamento Amazon Prime godrai di ancora più privilegi tra cui anche Prime Video, la piattaforma di streaming on demand gestita dal colosso dell'eCommerce. Nonostante tutto ciò, non ti interessa più perché preferisci altre piattaforme e questa non lo stai utilizzando da tempo? Allora ti saranno utili le nostre istruzioni per poter cancellare definitivamente il tuo account Amazon.

Amazon: cosa fare per cancellare l'account

Se sei sicuro di volerlo fare, allora dovrai seguire passo passo le istruzioni qui sotto riportare. Vogliamo però ricordare che decidere di cancellare l'account di Amazon è un'azione definitiva e irreversibile dalla quale non sarà più possibile tornare indietro. Nel caso successivamente ci si volesse di nuovo iscrivere, sarà necessario registrare un nuovo account con una nuova email e inserire nuovamente tutti i dati personali e di pagamento.

Ecco cosa è necessario fare per cancellare definitivamente l'account di Amazon:

per prima cosa devi collegarti pagina “Chiudi il tuo account Amazon“; una volta effettuato l'accesso dopo aver inserito le tue credenziali – indirizzo email o numero di cellulare e password – in quella sezione potrai vedere tutti i prodotti e i servizi associati al tuo account che vuoi cancellare; se dopo esserti accertato di tutto vuoi continuare con l'operazione, dovrai scorrere la pagina fino a raggiungere un messaggio di alert con scritto: “La chiusura dell'account è un'azione permanente“; appena sotto questo rettangolo con la cornice arancione trovi un menù a tendina dove potrai indicare il motivo principale per cui desideri chiudere il tuo account Amazon. Tranquillo, se vuoi puoi anche non esprimerti, tanto si tratta di un giudizio facoltativo; poco sotto dovrai selezionare la casella accanto a “Sì, desidero chiudere definitivamente il mio account Amazon ed eliminare i miei dati” e poi cliccare su “Chiudi il mio account“.

Al termine di questi passaggi, ti arriverà una notifica all'indirizzo email associato al tuo account o tramite SMS. Entro 5 giorni dovrai rispondere per confermare la tua scelta e verificare la tua richiesta. Una volta chiuso, il tuo account non sarà più accessibile in modo definitivo e non potrà più essere ripristinato.