Instagram: arrivano i commenti alle Storie ma con delle limitazioni

Importante novità per le Storie Instagram: ora è possibile aggiungere commenti pubblicamente. Un’opzione in più rispetto alle già collaudate reazioni, oltre che ai messaggi privati.

Non è tutto: per evitare spiacevoli inconvenienti, Instagram ha implementato alcune misure di sicurezza che, di fatto, limitano la possibilità di commentare ad una precisa fetta di pubblico.

Per promuovere un clima sereno, Instagram ha stabilito due regole fondamentali per l’aggiunta dei commenti nelle Storie:

Visibilità: i commenti saranno visibili solo ai tuoi follower. Commenti: solo i follower che segui a tua volta potranno lasciare commenti.

Queste regole sono state pensate per evitare interazioni non gradite e permettere interazioni reali con persone con cui hai già stabilito una connessione.

Limitando la visibilità e l’accesso ai commenti, si riduce la possibilità di incappare in utenti malintenzionati o commenti negativi. Ovviamente, i commenti alle Storie saranno disponibili solo per 24 ore: la medesima durata delle Storie in sé. Pertanto, qualora volessi memorizzare alcuni dei commenti pubblicati, dovresti salvare uno screenshot prima che vengano cancellati automaticamente.

Tale impostazione non sarà vincolante: in ogni momento, potrai disattivare i commenti per singole Storie. Questo ti permette di decidere quando ed in che modo desideri interagire con il tuo pubblico.

L’introduzione dei commenti sulle Storie Instagram rappresenta un importante passo in avanti per aumentare il grado di coinvolgimento sulla piattaforma. Inoltre, grazie alle limitazioni descritte, Instagram sta chiaramente dimostrando il suo impegno per garantire un ambiente sicuro e positivo per tutti gli utenti.

Questa nuova funzione di Instagram è stata appena rilasciata, quindi potresti non essere in grado di utilizzarla fin da subito ma, entro le prossime settimane, sarà messa a disposizione di tutti.