Insta360 X3: l'action cam a 360 gradi è in offerta su Amazon ad un OTTIMO prezzo

L’Insta360 X3 Get-Set Kit è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 10%, al prezzo di 537,00€ invece di 597,00€. Questa action cam 360 impermeabile offre una vasta gamma di funzionalità avanzate per catturare e condividere i momenti in modo unico. Nella confezione troverai anche un ricco arsenale di gadget perfetti per ogni avventura.

Con la capacità di catturare video HDR attivi da 5,7K a 360 gradi, l’Insta360 X3 assicura che non perderai mai l’azione. La modalità di riformulazione nell’app Insta360, basata su intelligenza artificiale, consente di scegliere l’angolo preferito dopo la registrazione.

Dotata di un doppio sensore da 1/2″ da 48 MP, l’Insta360 X3 offre maggiore chiarezza e dettaglio, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Puoi catturare foto da 72 MP, timelapses 8K e molto altro ancora. In modalità obiettivo singolo 4K, agisce come un’action cam a obiettivo singolo, offrendo risoluzione massima con 4K30fps o un ampio campo visivo di 170° con 2.7K MaxView.

La stabilizzazione FlowState e la funzione 360 Horizon Lock assicurano video incredibilmente fluidi, mantenendo l’orizzonte in posizione durante i movimenti. La visualizzazione in terza persona permette prospettive uniche e impossibili, mentre la funzione Me Mode consente di scattare fino a 60fps.

Con caratteristiche come il touch screen da 2,29″, la resistenza all’acqua, la possibilità di live streaming e la modalità webcam, l’Insta360 X3 Get-Set Kit è una scelta versatile per chi desidera catturare e condividere esperienze in modo innovativo. Approfitta dell’offerta per ottenere questa action cam avanzata a un prezzo scontato.

