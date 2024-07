Insta360 X3 in offerta a 529€: riprese a 360 gradi spettacolari

L‘Insta360 X3 – Creator Kit è attualmente in offerta su Amazon a 529€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo mediano di 609€. Questo kit è una scelta eccellente per chi cerca un’action cam versatile e potente, in grado di catturare video e foto a 360 gradi di alta qualità.

L’Insta360 X3 è dotata di un sensore da 1/2″ che permette di scattare foto a 360 gradi con una risoluzione di 72 MP e di registrare video a 360 gradi in 5.7K. Questo garantisce una qualità dell’immagine eccezionale, con dettagli nitidi e colori vivaci, rendendo la X3 una delle migliori action cam sul mercato per la fotografia e la videografia a 360 gradi​.

La stabilizzazione FlowState di Insta360 è uno dei punti di forza di questa action cam, offrendo riprese estremamente stabili anche nelle condizioni più movimentate. Inoltre, l’editing AI rende semplice e veloce il montaggio dei video, permettendo di creare contenuti professionali in pochi istanti.

Il touch screen da 2,29 pollici è ampio e reattivo, facilitando la navigazione tra le varie impostazioni e modalità di ripresa. Questo display consente di visualizzare in tempo reale ciò che si sta registrando, migliorando notevolmente l’esperienza d’uso.

La Insta360 X3 è impermeabile fino a 10 metri, rendendola adatta per l’uso in condizioni difficili e sott’acqua. La funzione di live streaming permette di trasmettere in diretta su piattaforme come YouTube e Facebook, rendendo la X3 una scelta versatile per i creatori di contenuti. A questo prezzo, non ha semplicemente rivali: acquistala subito per approfittare di questa offerta!