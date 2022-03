ING Direct: spariscono i soldi dal conto corrente, la banca risponde

Siamo ancora di fronte a una situazione particolarmente ingarbugliata. Diversi clienti ING Direct hanno segnalato denaro mancante dai loro conti correnti. L'allarme ovviamente si è diffuso a macchia d'olio, così come si sta diffondendo una pericolosa truffa, causa di questi ammanchi.

Sì, perché anche in questo caso, come per qualsiasi attacco phishing o smishing, ING Direct non è responsabile di questi furti. Al contrario, la banca sta rispondendo con largo anticipo a questi attacchi cybercriminali attenzionando tutti gli utenti nei confronti di questo e di altri possibili raggiri che hanno come obiettivo quello di svuotare il conto corrente delle vittime.

Al momento, ciò che sta mettendo in pericolo i clienti dell'istituto di credito olandese sono una serie di messaggi diffusi a mezzo email, definiti in gergo tecnico attacchi phishing, e SMS, definiti smishing. Gli esperti in sicurezza informatica e bancaria si sono prontamente mossi per spiegare i rischi a tutti i clienti.

ING Direct risponde preventivamente ai recenti attacchi cybercriminali

Attacchi phishing e smishing sono ormai all'ordine del giorno per chi ha attivo un conto corrente online con qualsiasi banca o servizio finanziario che offre carte conto e altro attraverso l'online. Il rischio, come recita il messaggio di alert della banca ING Direct, è quello di ritrovarsi senza più un soldo. Ecco come l'istituto olandese sta avvisando i clienti:

Stiamo registrando frequenti tentativi di frode mirati a ottenere i codici personali dei nostri clienti.

Frodatori sempre più specializzati utilizzando email e sms che potrebbero sembrare inviati da ING, cattureranno la tua attenzione chiedendoti urgentemente di accedere alla tua Area Riservata e, una volta in possesso dei tuoi codici, potranno disporre del tuo conto.

Alcuni consigli pratici per non cadere in queste frodi

Ing Direct, nel messaggio che sta inviando a tutti i suoi clienti, ha aggiunto anche una serie di consigli utili per non cadere in queste trappole realizzate da cybercriminali esperti. Ve li elenchiamo di seguito sintetizzandoli, così da renderli ancora più immediati e pratici: