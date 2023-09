Influenza NON ti temo: termometro a infrarossi istantaneo (-13%)

I primi freddi si iniziano a sentire e sai cosa c’è? Si parla già di influenza! Con i bimbi che tornano a scuola e le finestre che si iniziano a chiudere è più facile beccarsi qualche malanno. Tu copriti e preparati ad ogni evenienza. La prima mossa da fare? Scordarti di quel termometro che si mette sotto l’ascella e passare a un modello a infrarossi.

Comodo, istantaneo e perfetto per ogni età. Con i più piccoli è un toccasana visto che non richiede minuti di attesa. Grazie allo sconto del 13% in corso ora su Amazon può diventare tuo ad appena 17,99€. Cosa aspetti? Aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Termometro a infrarossi: comodo da far paura

L’incubo del mettere il termometro freddo sotto l’ascella per due minuti non è mai stato così elevato. Non solo impazzisci perché non sai se lo hai messo perfettamente ma l’attesa fa venire anche un po’ di ansietta, vero? Da oggi puoi scoprire se hai decimi o l’influenza con un solo movimento di polso e grazie a questo modello infrarossi.

Comodo, veloce e soprattutto multifunzione è perfetto sia per grandi che per piccoli.

In modo particolare grazie alla sua rilevazione istantanea ti fa sapere se stai bene o male. Vedi il numero bello grande sul display illuminato ma anche un indicatore colorato: verde stai bene, giallo hai decimi, rosso hai la febbre.

Questo termometro lo puoi usare anche per vedere la temperatura di oggetti e liquidi come l’acqua del bagnetto o qualsiasi altra cosa.

Veloce, semplice ed essenziale da avere in casa.

Non perdere l’occasione di misurare la febbre con un solo gesto grazie a questo termometro infrarossi in offerta su Amazon. Collegati e fallo tuo con soli 17,99€.

