Indossa le Huawei Freebuds 4i e vivi al massimo la musica

Un ottimo paio di true wireless non è affatto difficili da trovare, soprattutto se ti affidi alle recensioni dei clienti. Non c'è nulla di più veritiero delle impressioni che hanno i consumatori ed è per questo che sono qui. In promozione su Amazon ci sono le Huawei Freebuds 4i, le wearable che non solo hanno un ottimo prezzo, ma sono anche tra le più favorite del settore. Non presentartele sarebbe un enorme errore ed è per questo che ti dico che le puoi fare tue a soli 69,00€. Eh già, hai sentito bene: nessuna spesa drastica per avere il massimo della qualità.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, non fartele scappare.

Huawei Freebuds 4i: cosa ti stai perdendo senza queste true wireless

Semplicissime all'apparenza, le Huawei Freebuds 4i sono delle wearable fenomenali. Con le loro punte in silicone si adattano ai tuoi padiglioni auricolari come se fossero state create su misura e ti permettono di goderti la tua musica preferita senza mezzi termini. Sono disponibili in colorazione bianca e arrivano a casa tua con la loro custodia di ricarica che in pratica infili in tasca ed hai sempre dietro.

Hanno integrati al loro interno degli ottimi altoparlanti che non trascurano i bassi e rendono l'ascolto veramente corposo. Praticamente ti sentirai in mezzo a un concerto anche se in realtà sarai sul bus! Grazie alla cancellazione intelligente del rumore riesci a goderti audio e telefonate senza frastuoni e soprattutto senza doverti ripetere perché non vieni sentito tu in primis bene.

Li gestisci con un solo tocco grazie ai controlli touch e utilizzi questi auricolari per ore e ore dal momento che la batteria ti regala fino a 10 ore di ascolto continuo. Con solo 10 minuti di ricarica nella custodia, inoltre, ne ottieni 4 aggiuntive.

Acquista subito le tue Huawei Freebuds 4i su Amazon a soli 69,00€. Non potrai davvero farne più a meno.