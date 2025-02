L'indistruttibile smartwatch Amazfit T-Rex 3 oggi è in promo su Amazon

Hai deciso di acquistare uno smartwatch super resistente che ti permetta di portartelo dietro durante le tue avventure senza problemi? Allora sicuramente stai pensando ad Amazfit T-Rex 3. Oggi grazie a questa promozione di Amazon lo puoi avere a soli 270 euro, invece che 299,90 euro.

È vero che lo sconto del 10% potrebbe non sembrare un granché ma in realtà per questo smartwatch si tratta di un ottimo ribasso che porta il prezzo vicinissimo al più basso di sempre. D’altra parte siamo di fronte a un wearable eccezionale che garantisce performance incredibili. E se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Amazfit T-Rex 3 è una forza della natura

Sicuramente la caratteristica principale di Amazfit T-Rex 3 è il suo design incredibilmente robusto, testato con standard di resistenza militare. Possiede infatti una lunetta con pulsanti in acciaio inossidabile e una resistenza al caldo fino a 70 °C e al freddo fino a -30 °C. È impermeabile fino a 100 m e gode di un bellissimo display AMOLED con luminosità massima da 2000 nits perfettamente visibile anche alla luce del sole.

Potrai scegliere tra oltre 170 modalità sportive e puoi scaricare mappe gratuite. Con il GPS integrato tracci i tuoi percorsi in modo estremamente preciso, grazie a sei sistemi satellitari per una connessione veloce e affidabile. Inoltre puoi pagare con contactless grazie alla funzione NFC. Ultima cosa, non meno importante, la grande batteria che ti permetterà di usarlo fino a 27 giorni di uso tipico e fino a 42 ore con la modalità GPS accurata attiva.

Insomma una vera forza della natura che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Perciò non perdere l’offerta, vai subito su Amazon e acquista il tuo Amazfit T-Rex 3 a soli 270 euro, invece che 299,90 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.