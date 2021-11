Incredibile: la tastiera gaming RGB Razer Cynosa Lite a meno di 25 euro

Chi ha detto che per una tastiera gaming siano necessari grandi budget? Quella che ti proponiamo oggi è un’ottima tastiera di Razer, naturalmente con illuminazione RGB, ad un prezzo semplicemente irrisorio: la Razer Cynosa Lite, oggi a metà prezzo e minimo storico su Amazon.

Tastiera da gaming Razer Cynosa Lite: caratteristiche tecniche

La soluzione di Razer si propone come periferica entry level, una delle più accessibili che, ad un piccolo prezzo offre tutti i vantaggi di una vera tastiera da gaming. Il design, infatti, è lo stesso utilizzato per la Blackwidow, top di gamma dell’azienda. In questo caso, però, si tratta di una tastiera a membrana. Tuttavia, non mancano alcuni vantaggi rispetto alla sorella di fascia alta, come la silenziosità. Le soluzioni a membrana vantano un rumore quasi pari a 0, il che consente una maggiore concentrazione soprattutto durante la digitazione. Inoltre, il modello di Razer in particolare, offre la resistenza all’acqua, un aspetto assolutamente da non sottovalutare. Naturalmente, però, la tastiera mantiene la sua natura dedicata ai videogiochi, offrendo prestazioni al top della categoria ed un layout completamente programmabile.

Vantaggio della Cynosa Lite è proprio la compatibilità con il pluripremiato software Razer Synapse. Attraverso il programma è possibile innanzitutto personalizzare l’illuminazione da una palette di 16,7 milioni di colori. Da qui potrai programmare la tastiera per ogni singolo tasto, associando funzioni diverse o registrare delle combinazioni (macro) da associare ad uno dei tasti disponibili. Molto interessante la possibilità di registrare le macro al volo direttamente dalla tastiera. Aspetto fondamentale da considerare è inoltre il layout, in questo caso inclusivo di tastierino numerico e, soprattutto, completamente in italiano. Nel complesso, quindi, uno strumento pensato per i videogiocatori, ma estremamente versatile. Una soluzione perfetta anche per l’ufficio o lo studio, così da avere una tastiera di qualità e un’illuminazione indispensabile nelle ore notturne.

Grazie allo sconto del 50%, la tastiera può essere acquistata su Amazon a soli 24,99 euro. A questo prezzo è praticamente impossibile trovare di meglio.