Incogni, il servizio che lavora per rimuovere i tuoi dati dal web

Il web odierno è una giungla, specialmente per quanto riguarda la preservazione dei proprio dati personali. Migliaia di aziende possono raccogliere, mettere insieme e scambiare i tuoi dati senza che tu ne sappia nulla: per questo dovresti dare un’occhiata a un servizio come Incogni.

Incogni è una piattaforma che, una volta ricevuto il tuo permesso, contatta per te i broker dei tuoi dati personali per rimuoverli dai loro database. Non è un’operazione semplice e che potrebbe richiedere diverso tempo: per questo affidarsi a un servizio di questo genere, che si sobbarca tutto il lavoro per te, ti permette di dormire sogni tranquilli.

Perché usare Incogni per rimuovere i propri dati personali dal web

Le aziende che possiedono le tue informazioni personali sono molte di più di quanto tu possa immaginare: per richiedere la rimozione dovresti contattarle singolarmente inviando email e compilando moduli che ti richiederebbero molto tempo. Senza contare che alcuni broker di dati potrebbero fare resistenza, costringendoti anche ad anni di battaglie.

Quello che fa semplicemente Incogni è automatizzare questo processo per te, dandoti modo di semplificare la rimozione dei tuoi dati dal mercato a dir poco discutibile in cui queste informazioni vengono continuamente scambiate e rivendute.

È una cosa da non sottovalutare. Ti facciamo un esempio molto semplice: anche i broker di dati possono essere soggetti ad attacchi informatici. Non sarebbe bello scoprire che ad uno di questi, che possiede le tue informazioni, sono stati rubati tutti i dati in suo possesso. Compresi i tuoi.

Usare Incogni per chiedere la rimozione dei tuoi dettagli personali dal web non è solo una questione etica e di privacy, ma anche di sicurezza. Approfitta adesso dello sconto del 50% e affida questo lavoro a degli esperti, che lo faranno per te ad un prezzo veramente eccezionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.