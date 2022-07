In vacanza con l'auto vecchia? Rendila subito SMART: bastano 14€

Parti in vacanza con l’auto al top. Rendila subito smart anche se è vecchia, grazie a questo sistema, semplicissimo da usare. Tutto quello che ti occorre è una porta accendisigari e un vecchio stereo, anche solo radio FM. Immediatamente aggiungi la connettività Bluetooth, la ricarica rapida tramite USB, la riproduzione musicale da memorie esterne e un sistema di vivavoce.

Un portento, che prendi a 14€ circa appena adesso da Amazon: completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Auto vecchia subito smart: basta pochissimo

Il funzionamento è semplicissimo. Attacchi il dispositivo alla porta accendisigari, lo accendi e punti la frequenza FM – che leggi sul display dell’accessorio – anche sulla tua autoradio.

A quel punto, il gioco è fatto. Qualsiasi input sceglierai come sorgente musicale (Bluetooth o USB), potrai riprodurre i brani direttamente sugli speaker della tua macchina. Super semplice da usare, un delle due porte USB è pensata per permetterti di ricaricare rapidamente i tuoi dispositivi.

Per finire, dai tasti rapidi di gestione puoi cambiare il brano in ascolto oppure rispondere o chiedere una chiamata. Infatti, il microfono integrato ti permetterà di utilizzare il dispositivo come un vero e proprio sistema di vivavoce. Non perdere l’eccezionale occasione del momento e parti in vacanza con l’auto un po’ più smart. Completa l’ordine al volo per approfittarne. Lo prendi a 14€ circa appena da Amazon e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.