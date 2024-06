In Sound Mind per PS5: un'avventura INQUIETANTE (-37%)

Dai creatori del classico cult Nightmare House 2, arriva In Sound Mind per PlayStation 5, un’esperienza horror psicologica che sfida ogni aspettativa. Questa edizione deluxe è oggi disponibile su Amazon con uno sconto assurdo del 37%, rendendola un’occasione imperdibile per gli appassionati del genere, al prezzo ridicolo di soli 25,00 euro, anziché 39,99 euro.

In Sound Mind per PS5: preparati a rimanere incollato allo schermo

In Sound Mind ti catapulta in un’avventura dove la realtà si fonde con l’irreale. Risvegliandoti nei corridoi di un edificio inspiegabile, ti trovi ad esplorare ambienti che sembrano avere una vita propria. Ogni angolo nasconde un nuovo mistero, rivelando una serie di vittime legate da una terapia sperimentale che ha sconvolto le loro menti. Le visioni bizzarre che emergono durante la tua ricerca di risposte introducono una serie di orrori imponenti che metteranno a dura prova la tua sanità mentale.

Il gioco è un horror psicologico in prima persona che combina enigmi frenetici e combattimenti con i boss unici. Ogni livello rappresenta un viaggio nei ricordi inquietanti delle vittime, spingendoti a confrontarti con le tue paure più profonde. La tensione è ulteriormente amplificata dalla colonna sonora originale di The Living Tombstone, che accompagna ogni momento con musiche evocative e inquietanti.

Un elemento distintivo di In Sound Mind è la presenza di Tonia, un gatto che diventa un alleato indispensabile nel tuo viaggio. In un mondo dove non puoi fidarti della tua percezione, Tonia offre un conforto inaspettato, guidandoti attraverso i momenti più oscuri.

La Deluxe Edition non offre solo il gioco completo, ma include anche un libro d’arte digitale che permette di immergersi ulteriormente nel mondo creativo del gioco. Inoltre, la colonna sonora digitale di The Living Tombstone è un’aggiunta imperdibile per chiunque apprezzi la musica che sa creare un’atmosfera unica.

Approfitta dell’offerta su Amazon per portare a casa In Sound Mind Deluxe Edition per PlayStation 5. Lasciati avvolgere da questa avventura psicologica che ti terrà con il fiato sospeso dall’inizio alla fine, mentre esplori gli angoli più oscuri della tua mente. Con uno sconto epico del 37%, è un affare da non perdere al prezzo ridicolo di soli 25,00 euro.