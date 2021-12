In palestra a prezzo PAZZO: 5€ al mese con BuddyFit

Fare un po' di movimento è essenziale ma se non hai mai tempo per andare in palestra, questo non significa che non ti puoi allenare. Con BuddyFit, infatti, accedi a un modo di esercizi, classi e tanto altro ancora direttamente da casa tua. Non solo, puoi parlare con personal trainer e ricevere tutti i suggerimenti andando a ottenere un servizio finanche più speciale di quello che riceveresti nelle tue zone.

Accedere a questo mondo non è affatto costoso, soprattutto se opti per la Gift card da 6 mesi che su Amazon acquisti in offerta a soli 31,90€. Se ti fai un calcolo sono circa 5€ al mese, non è eccezionale?

Le spedizioni sono veloci e gratuite, non perdere questa occasione.

Gift Card BuddyFit e la palestra arriva in casa

L'abbonamento Buddyfit è uno dei più amati in tutta Italia. Grazie a questo, come già ti suggerivo, puoi mantenere il tuo fisico comodamente da casa e se poi hai degli attrezzi già tuoi, la convenienza non può che essere doppia.

Grazie a questa sottoscrizione semestrale accedi a ben 500 eventi live al mese, alle dirette e alle masterclass esclusive e alla comunicazione diretta con migliaia di trainers italiani che ti sapranno consigliare a tutti gli effetti.

Quindi non solo ti alleni senza uscire di casa, ma lo fai anche nei migliori dei modi e senza rischiare di fare movimenti sbagliati.

Acquista subito questa gift Card su Amazon a soli 31,90€. La ordini e la ricevi a casa in quattro e quattr'otto con le spedizioni Prime.

