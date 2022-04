In forma per l'estate? 5 GENIALATE economiche per la dieta facile

Tornare in forma per l’estate significa anche fare un po’ di dieta e questo può essere stressante. Bisogna stare attenti a quantità e qualità dei cibi, ma non solo. Un problema serio, spesso, è rappresentato dal tempo che richiede la preparazione dei piatti. Lo capisco: aprire una scatoletta è più semplice di fare le verdure a vapore.

Per fortuna però, esistono dei gadget – tutti utili ed economici – che ti semplificano la vita, permettendoti di stare a dieta senza stress. Conosco bene questi prodotti perché li utilizzo spesso e sono super pratici. Dai un’occhiata, li trovi tutti su Amazon con spedizioni rapide e veloci, offerte dai servizi Prime.

In forma per l’estate: i gadget giusti per la dieta

Ho selezionato una serie di prodotti, tutti super utili e pratici. Rendono più semplici le preparazioni dei tuoi piatti, che richiederanno quindi molto meno impegno e tempo. Pronto? Eccoli tutti!

Il primo è il cucchiaio intelligente, che fa anche da bilancia. L’ideale per i classici pochi grammi di qualsiasi cosa che dovrai mangiare. Pesi tutto a cucchiaiate in modo super facile e veloce. Lo trovi a 12,99€.

Il secondo gadget è per dosare l’olio senza stare a contare grammi e cucchiate, anzi: con questo metodo, ne assapori ogni goccia. Si tratta del nebulizzatore per olio EVO, che ti permetterà di cospargere – con un paio di spruzzate – i tuoi piatti in modo uniforme. Perfetto anche per ungere le teglie, senza esagerare con le quantità. Lo porti a casa a 9,99€.

Il terzo prodotto è dedicato alle preparazioni, super sane e senza grassi, ma anche super veloci. La vaporiera per microonde dovrebbe essere patrimonio dell’umanità: prepari carne, pesce e verdure senza stress. Inserisci tutto all’interno, accendi e poi – dopo pochi minuti – gusti. Non devi fare altro, tantomeno accendere i fornelli. Se non è una genialata questa. Fra l’altro, è super economica: la prendi a 7,99€.

Il quarto prodotto è sempre a tema microonde, ma questa volta per il riso. Hai letto bene: un modo rapidissimo per preparare dell’ottimo (e dietetico) riso lesso, senza dover accendere la cucina. Basta questo strumento speciale e il tuo fidato forno a microonde: pochi minuti, un po’ di verdure per accompagnare, e il pasto è servito! Lo porti a casa a 12,99€.

Il quinto e ultimo gadget è per l’insalata. Presente in tutte le diete. Se, come me, non ami prendere quella nelle buste di plastica, già lavata, il ceppo fresco è la soluzione migliore. Come renderlo però bello asciutto e croccante, dopo il lavaggio? Il rischio di ritrovarsi acqua nel piatto è sempre concreto, lo so. Per questo adoro la centrifuga da insalata: provare per credere. Inserisci la verdura appena lavata, giri con vigore e – magia – in pochi secondi tutta l’acqua verrà separata e non finirà nel piatto. Questo prodotto utilissimo (marca Snips) lo porti a casa a 9,99€.

Visto che utili furbate per tornare in forma e fare la dieta senza stress? Le trovi tutte su Amazon a prezzo bassissimo e le spedizioni sono anche rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Meglio di così?