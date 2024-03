In arrivo il 14 marzo su Disney+ Povere Creature: vedilo subito a €1.99

Dopo il successo ottenuto agli Oscar, con quattro statuette tra cui quella per la Miglior attrice protagonista ad Emma Stone, a brevissimo sarà possibile vedere in streaming Povere Creature. Il film di Yorgos Lanthimos, infatti, sarà disponibile a partire dal 14 marzo all’interno del catalogo di Disney+.

Chi ha già un abbonamento alla piattaforma di streaming di Disney potrà, quindi, guardare il film senza alcun costo aggiuntivo. Per tutti i nuovi utenti (o per chi aveva in passato un abbonamento) c’è, invece, la possibilità di accedere al catalogo della piattaforma con un costo di appena 1,99 euro al mese per 3 mesi.

L’offerta in corso terminerà proprio il 14 marzo e consente l’accesso al prezzo scontato al piano Standard con pubblicità. Per attivare la promozione è possibile visitare il sito ufficiale di Disney+ premendo sul box riportato qui di sotto.

Povere Creature arriva su Disney+

Da notare che è anche possibile optare per i piani:

Standard (senza pubblicità) al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno

(senza pubblicità) al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno Premium (con 4K incluso) al costo di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro all’anno

Povere Creature: il trailer

Ecco il trailer ufficiale di Povere Creature: