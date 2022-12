In appena 6cm hai a disposizione 18 strumenti diversi (solo Amazon)

Ti servono degli strumenti ma non hai spazio in casa per una cassetta vera e propria? E qual è il problema, con questo prodottino 18 in 1 vai alla grande e non ti disperi su dove riporlo.

Grazie allo sconto del 51% in corso ora su Amazon, lo porti a casa con soli 8€. Se fossi in te non me lo farei scappare perché è un vero e proprio toccasana.

Conta che le spedizioni sono anche gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account quindi cosa aspetti?

18 strumenti in soli 6 centimetri di spazio: una genialata

Ha la forma di un fiocco di neve ma in ogni punta e ogni spazio che ha disposizione, questo oggetto nasconde 18 strumenti diversi e che potrebbero tornarti utili sempre e comunque. Realizzato in acciaio inossidabile non si rovina ed è resistente quindi non ti preoccupare: vai alla grande.

In modo particolare, ti mette a disposizione:

cacciavite a croce;

a croce; cacciavite a testa piatta;

chiave a brugola in varie dimensioni;

in varie dimensioni; taglierino;

apri bottiglie;

cacciavite esagonale;

coltello;

chiave esagonale in varie dimensioni.

Grazie al comodo foro che è stato creato al suo interno, lo puoi persino rendere un portachiave o appenderlo dove ti fa più comodo per non perderlo mai di vista e averlo sempre a portata di mano.

Non aspettare un secondo in più e acquista immediatamente il tuo gadget con 18 strumenti al suo interno a soli 8€ grazie alla promozione su Amazon.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.