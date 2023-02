Impossibile che costi così poco: 5 BOMBE assurde a meno di 10€ su Amazon

Lo so, sembra assurdo. Eppure, questi prodotti costano tutti meno di 10€ su Amazon in questo momento. Sconti e promozioni si fondono per permetterti di fare grandi affari. Sceglili adesso e ricorda: spedizioni veloci e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

Il mini PC OBD II per auto. Una genialata che inserisci nell’apposita porta della tua macchina e puoi effettuare un’analisi approfondita del tuo stato di “salute”, inclusi eventuali codici errore. Il protocollo OBD II è universale ed è presente sulla stragrande maggioranza delle vetture attualmente in circolazione: controlla che anche la tua ce l’abbia, sono quasi certa di si. Per funzionare, il dispositivo dev’essere abbinato in Bluetooth al tuo smartphone e gestito tramite una delle tante applicazioni gratuite disponibili per Android e iOS. Un portento, un utile strumento di diagnostica per la tua auto, che adesso puoi prendere a 8,50€.

Un bellissimo e compatto speaker Bluetooth di Pantone. Un gadget unico nel suo genere, dotato – nonostante le dimensioni – di ottima qualità audio e di batteria integrata ricaricabile. Abbinalo al tuo smartphone e sfruttane il potenziale per ascoltare la musica che ti piace di più. In promo, lo prendi a 9,95€.

Un sistema di altissima qualità, che ti permette di portare la connettività Bluetooth dove non c’è. Ad esempio, sul vecchio impianto stereo, nell’autoradio della macchina e persino su vecchie cuffie non dotate di connessione wireless. Super semplice da usare e gestire, è dotato di caratteristiche che lo rendono unico: batteria integrata ricaricabile, display OLED ad alta visibilità per gestirlo più facilmente e addirittura riduzione del rumore. Prendilo a 8,99€ appena.

Un set molto particolare, che – fidati di me – è più tech di quanto pensi. Infatti, il cappello è smart a tutti gli effetti perché integra un sistema Bluetooth di riproduzione audio. Lo abbini al tuo smartphone e puoi ascoltare la musica che ti piace di più senza dover usare altri wearable. Dotato ovviamente di batteria integrata ricaricabile, puoi ovviamente usarlo senza il vincolo dei cavi. Insieme a lui, ricevi in omaggio uno scalda collo e una mascherina, tutto dello stesso tessuto. Prendilo in promo lancio a 8,99€.

Per finire, un interessante paio di auricolari Bluetooth con design in ear e dimensioni compatte. Comodissime da indossare anche per molte ore, contano su un case di ricarica decisamente bello sotto il punto di vista estetico. Abbinali a smartphone, tablet, PC, TV e non solo per ascoltare la musica che ami di più oppure per parare al telefono mantenendo le mani libere. In promozione, puoi prenderlo a 9,99€.

Bellissimi e utili oggetti tech a meno di 10€: su Amazon le occasioni non mancano mai, basta saperle scovare! Approfittane al volo e ricorda: le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.