Impasta fino a 3KG con la PLANETARIA al 38% in meno!

Noi italiani non siamo stare senza le “mani in pasta”, però a volte diventa davvero faticoso. Per rendere le tue preparazioni più facili entra in gioco la planetaria Girmi “Gastronomo 8L”, protagonista di uno sconto incredibile su Amazon. Con un ribasso del 38%, potrai pagarla solo 123,99€ (anche a rate!).

Tutte le caratteristiche dell’impastatrice

Con la sua potenza da 1800W e la capacità da 8L, quest’impastatrice è perfetta per preparare delle porzioni abbondantissime. E con le sue 6 velocità regolabili con la funzione Pulse, avrai la possibilità di effettuare qualsiasi lavorazione a ogni tipo di ricetta, permettendo di passare facilmente da impasti leggeri a quelli più pesanti.

Il movimento planetario delle fruste assicura una miscelazione omogenea e senza grumi, incorporando perfettamente tutti gli ingredienti. Grazie a questa tecnologia, potrai ottenere impasti perfetti per pane, pizza, pasta, dolci e biscotti, senza alcuno sforzo. inoltre, la macchina è dotata di accessori inclusi per ogni esigenza: l’uncino impastatore è ideale per impasti duri come quelli per pizza e pane; la frusta sbattitrice è perfetta per montare albumi a neve o preparare creme spumose; il mescolatore è ideale per impasti soffici e leggeri, come quelli per dolci.

Se sei impaziente, il coperchio trasparente permette di controllare la preparazione senza dover interrompere il lavoro, offrendo una visione chiara dell’impasto in ogni fase.

Infine, tutti gli accessori sono lavabili a mano con acqua calda e detersivo per piatti!

Con la planetaria Girmi Gastronomo 8L, potrai dare vita a tutte le tue creazioni culinarie in modo semplice. Ti ricordiamo che il prezzo attuale è di 123,99€ anziché 198,99€ e, grazie al pagamento Cofidis, potrai rateizzare il tutto!