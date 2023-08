Imparare una nuova lingua ora costa meno: l'accesso a vita a Mondly è scontato del 96%

Mondly è un’app di riferimento per tutti gli utenti che puntano a imparare una nuova lingua o anche a “tenersi in allenamento” e migliorare una lingua straniera. La versione Premium del servizio presenta un costo di 9,99 euro al mese ma, grazie all’offerta in corso, è possibile accedere a una promozione senza precedenti.

L’accesso a vita a Mondly Premium è scontato dell’96%: grazie alla promozione, quindi, è possibile ottenere l’iscrizione “lifetime” al servizio con una spesa di 89,99 euro una tantum. C’è anche la possibilità di optare per l‘abbonamento annuale, con un costo di 47,99 euro.

Tutte le promozioni sono attivabili tramite il sito ufficiale:

Mondly Premium: imparare una nuova lingua diventa più semplice

Grazie a Mondly è possibile accedere a strumenti avanzati per imparare a parlare una nuova lingua. Le lezioni si articolano in varie tipologie di esercizi, con un focus sull’ascolto e la possibilità di esercitarsi in conversazioni reali grazie al chatbot in grado di sfruttare il riconoscimento vocale.

Complessivamente, gli utenti Mondly hanno la possibilità di mettersi alla prova scegliendo tra una delle 41 lingue supportate. Per ogni lingua viene definito un sistema di insegnamento ben preciso, pensato per massimizzare l’efficienza e aiutare l’utente a memorizzazione le informazioni e i trucchi per imparare rapidamente la lingua desiderata.

Grazie alla promozione in corso, inoltre, Mondly Premium ora costa meno. L’offerta garantisce uno sconto del 96% sull’abbonamento a vita. Basterà, quindi, acquistare l’iscrizione a 89,99 euro (invece di 1.999 euro) per ottenere un accesso illimitato a tutti i contenuti formativi dell’applicazione, con la possibilità di scegliere, di volta in volta, la lingua da studiare.

La promozione è disponibile per un periodo di tempo limitato. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. C’è anche la possibilità di puntare sull’abbonamento annuale, ora proposto a 47,99 euro. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.