Impara fino a 41 nuove lingue con l'app Mondly (piano a vita in sconto del 95%)

L’avvicinarsi della bella stagione è un invito ideale per programmare un weekend o un soggiorno più lungo all’estero. E se a frenarti è “soltanto” la lingua, devi sapere che è un ostacolo facilmente aggirabile grazie alle innovative e sempre più complete app di apprendimento delle lingue straniere.

Tra le migliori si annovera Mondly, premiata come App dell’Anno e Migliore nuova app da Apple. Te lo diciamo perché in queste ore il piano a vita è in offerta a 99,99 euro, per effetto del maxi sconto del 95% rispetto al prezzo di listino di 1.999,99 euro.

Mondly: il piano a vita è scontato del 95%

Con oltre 110 milioni di download, Mondly è una delle app di riferimento nel settore. Alla base del suo successo troviamo gli esercizi incentrati sulla conversazione, le lezioni in realtà aumentata e il riconoscimento vocale.

Uno dei suoi tratti distintivi è inoltre il focus sulle frasi, non più sulle singole parole. Questo permette agli studenti di memorizzare le parole più usate, formando frasi più complesse e prendendo parte a conversazioni nel più breve tempo possibile.

Un ulteriore vantaggio è la collaborazione di Mondly con madrelingua professionisti, il cui obiettivo è di garantire accenti naturali e pronunce impeccabili. Importante anche il sistema di ripetizione unico, che aiuta i nuovi studenti ad apprendere nuove lungo nel giro di poco tempo.

L’offerta a tempo limitato sul piano a vita è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Mondly. Ti confermiamo che grazie al 95% di sconto puoi risparmiare la bellezza di 1.900 euro rispetto al prezzo di listino attuale pari a 1.999,99 euro.