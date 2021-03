Immortals Fenyx Rising in versione Limited Edition è in offerta su Amazon a soli 39,99€. Il ribasso del 43% corrisponde a uno sconto effettivo di 30€ da cogliere al balzo. Spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

Un’avventura epica: Immortals Fenyx Rising

Creata esclusivamente per Amazon, la Limited Edition di Immortals Fenyx Rising promette un’esperienza di gioco intrigante e piena di colpi di scena. Il titolo in questa sua versione fisica è ovviamente adatto a chi possiede la versione Standard di PlayStation 5.

Grazie a una ambientazione incredibile, ogni giocatore è chiamato a vivere un’esperienza mitologica che si snocciola tra combattimenti, potere ed esplorazione di un open world veramente vasto che conta ben sette regioni distinte. L’incipit del gioco, infatti, recita:

Fenyx una guerriera divina che dovrà salvare gli dei greci dal temibile titano Tifone, che cerca vendetta dopo che è stato rinchiuso da Zeus nel Tartaro. Il gioco assume un tono ironico, con Prometeo che diventa il narratore principale del gioco mentre Zeus quello del narratore inaffidabile. da Wikipedia

Immortals Fenyx Rising è un gioco d’azione e di avventura e adatto soprattutto a chi ha amato lo stile di gameplay riscontrato in The Legend Of Zelda: Breath of the Wild. Grazie all’estrema personalizzazione del personaggio giocante, inoltre, ogni player può rendere propria la storia. È possibile, inoltre, decidere se giocare la storia sia nei panni di una donna che di un uomo.

Questa versione Limited Edition oltre a comprendere il disco del gioco vanta al suo interno una serie di contenuti digitali aggiuntivi.

