Immortals Fenyx Rising ad un PREZZO ASSURDO su Amazon (-72%!)

Immortals Fenyx Rising per PS5 è in offerta su Amazon.it con uno sconto incredibile del 72%! Questo significa che potete portarvi a casa il gioco ad un prezzo inferiore ai 20 euro e nella sua versione per console di ultima generazione.

Il titolo è venduto e spedito da Amazon e vi verrà consegnato a casa nel giro di 24/48 ore se siete iscritti a Prime. Un'offerta imperdibile per una delle sorprese più belle del 2020.

Immortals Fenyx Rising, l'Open World Ubisoft ispirato a Zelda Breath of The Wild

Sviluppato da Ubisoft Quebec, Immortals Fenyx Rising è un action adventure con elementi da RPG in cui impersoniamo Fenyx, un protagonista completamente personalizzabile nell'aspetto, nel sesso e nella voce, che può essere modificato a piacimento durante l'avventura.

Ambientato in un ampio mondo aperto ispirato alla mitologia greca, il gioco si configura come un titolo molto simile alle meccaniche viste in prodotti del calibro di The Legend of Zelda Breath of The Wild e Assassin's Creed Odyssey, da cui eredita di fatto molto elementi.

Seppur non sia un capolavoro, è stato apprezzato da critica e pubblico per la sua capacità di offrire un sistema ludico non innovativo, ma comunque divertente, appagante e ricco di cose da fare. Nei panni di un guerriero divino, dovremo salvare gli dei greci dagli attacchi del temibile titano Tifone, in cerca di vendetta dopo essere stato rinchiuso da Zeus nel Tartaro.

Con la nuova offerta di Amazon.it per la versione PlayStation 5, il gioco può essere vostro ad un prezzo veramente incredibile. Se non l'avete ancora provato, merita senz'altro di essere recuperato.