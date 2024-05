Immortala per sempre i tuoi ricordi per soli 69€ con la fotocamera Fujifilm in OFFERTA!

Vuoi anche tu una fotocamera istantanea senza spendere poi tanto? Questo è il momento giusto poiché Amazon ha deciso di scontare la Fujifilm instax mini 12, nella bellissima colorazione “Mint Green”, a 69,99€ con un ribasso del 22% rispetto al prezzo originale.

Tutte le caratteristiche della fotocamera istantanea

Questa fotocamera istantanea compatta è facile da usare e combina un design retrò e moderno con funzionalità all’avanguardia, rendendola ideale per feste, viaggi e qualsiasi altra occasione in cui vuoi condividere momenti speciali con amici e familiari. Grazie all’esposizione automatica potrai scattare foto di alta qualità senza dover preoccuparti delle impostazioni tecniche.

E per gli amanti dei selfie, la fotocamera offre una modalità apposita che regola automaticamente la messa a fuoco e la luminosità per ottenere autoscatti impeccabili. Inoltre, un piccolo specchietto incorporato ti aiuterà a centrare perfettamente il tuo volto, rendendo ogni scatto perfetto.

Ed è perfetta anche per i dettagli ravvicinati, con la modalità close-up che ti permette di scattare foto con una nitidezza sorprendente anche a distanza ravvicinata. Non avrai problemi neanche in condizioni di scarsa illuminazione, con il flash integrato che garantisce che le tue foto siamo ben illuminate.

Questa fotocamera utilizza pellicola instax mini, che produce stampe di alta qualità con colori vivaci. Il sue design è caratterizzato da un’ estetica pulita e semplice, con la colorazione “Mint Green” che la rende perfetta per la stagione estiva. Infine, la sua alimentazione è affidata a due batterie AA!

Inizia a scattare tutte le fotografie istantanee che vuoi grazie alla Fujifilm instax mini 12, scontata a soli 69,99€ anziché 89,99€!