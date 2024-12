Imetec CaldoPlaid con 6 temperature è impossibile sentiere freddo (-25%)

Sei un tipo freddoloso? Niente più tremori quando sei a casa e ti stai godendo qualche ora sul divano oppure ti sei infilato nel letto per dormire. Risolvi i brividi con Imetec CaldoPlaid, il sistema riscaldante con 6 temperature che ti fa tirare un sospiro di sollievo. Bella e sicura, è persino lavabile la coperta per conservala nei migliori dei modi. Puoi acquistarla a soli 55,99€ su Amazon con un click veloce e sicuro approfittando, anche, dello sconto del 25% online ora.

Imetec CaldoPlaid, coperta con effetto velluto riscaldante

Mettiti nel letto e sprofonda in un calore eccezionale creato ad hoc dalla coperta Imetec CaldoPlaid. Perfetto per qualunque persona, da mettere addosso quando sei sul divano o direttamente a letto così non soffri più il freddo. Questo sistema è ideale anche per chi è più avanzato in età visto che riesce a tenere un calore ideale per qualunque esigenza.

Si gestisce direttamente tramite il telecomando che ti offre 6 livelli di temperatura e un timer integrato per essere sicuri che non rimanga accesa ad oltranza, anche se ti si chiude l’occhio. Al suo interno è integrato l’Electro Block, un sistema di sicurezza avanzato che monitora continuamente il funzionamento del dispositivo e appena viene rilevata un’anomalia, lo spegne per tenerti al sicuro.

Altra caratteristica saliente è la tecnologia brevettata Adpato che rende le temperature sempre perfette e in linea con le tue richieste. La coperta, infine, ha una dimensione di 150×95 cm ed è lavabile in lavatrice fino a 30° quando stacchi il telecomando.

A soli 55,99€ su Amazon, la Imetec CaldoPlaid è la coperta dall’effetto velluto e soffice che ti tiene al caldo. Approfitta ora dello sconto del 25% e completa l’acquisto con un solo click.

