iMac: potenza e design allo stato puro (-19%)

Oggi vogliamo consigliarvi un prodotto che amiamo alla follia; parliamo di un computer all in one di casa Apple: avete già capito, vero? L’iMac da 24“, quello uscito nell’aprile del 2021 e che dispone del processore Apple sull’iPhone, oggi si porta a casa ad un prezzo davvero eccezionale (1399,00€). Ovviamente lo abbiamo trovato su Amazon e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel prezzo.

iMac: potentissimo e eccezionale per ogni operazione

Perché vi stiamo suggerendo l’acquisto di questo dispositivo? La risposta è semplice ma anche immediata: è un computer fantastico ma anche un meraviglioso oggetto di design. Noi lo abbiamo apprezzato tantissimo sulla scrivania principale dell’ufficio, ed è così bello che non stona neanche quando è posto davanti ai nostri interlocutori. Il pannello posteriore, per certi versi, addirittura più bello è la parte anteriore. Dobbiamo ricordarvi poiché lo schermo è un’unità con risoluzione 4.5K, davvero risoluta e ben contrastato.

Attenzione, è un pannello LCD quindi vuol dire che i neri non saranno mai assoluti, ma è di ottima fattura.

Arriviamo poi alla scocca, o meglio, a quello che c’è all’interno: il processore Apple Silicon M1. Questo chip è potentissimo anche perché riesce ad eseguire operazioni complesse come l’editing dei video in 4K senza il minimo sforzo. Se poi adopererete software di casa Apple, tutto sarà estremamente fluido ed immediato.

Grazie ad Amazon avrete la possibilità di prenderlo ora e pagarlo in comode rate grazie al servizio di Credit line. Come detto, le spese di spedizione sono gratuite e c’è anche la consegna veloce in 24 o 48 ore.

Ci sono diverse versioni tra cui scegliere, ma noi vi consigliamo quella basica visto che riesce comunque ad eseguire tutti compiti senza il minimo sforzo o problema.

Fate presto perché non sappiamo quando terminerà questa offerta. Siete veloci e buon divertimento con il vostro nuovo iMac.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.