iMac per lo studio: non fatevi cogliere impreparati (-19%)

Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta che ha dell’incredibile: il nuovo iMac da 24“ si trova a 1350,42€ da Amazon. Capite bene che si tratta di una promozione spaziale che vi permetterà di portarvi a casa un computer all in one unico al mondo.

Ovviamente lo potete acquistare ovunque, ma noi vi consigliamo di prenderlo da Amazon perché avrete una serie di vantaggi; citiamo le spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo, la garanzia di due anni di Amazon e quella di un anno di Apple, ma non solo. Non dovete dimenticare che l’assistenza clienti è attiva tutti i giorni fino alla mezzanotte, anche nei festivi.

iMac, che passione: ci fate di tutto

Questo device della mela non è solo un prodotto eccezionale punto di vista delle prestazioni, ma è anche un meraviglioso gadget di design. Super sottile, con uno schermo LCD avente risoluzione 4.5K. Le cornici anteriori richiamano la colorazione del computer che può essere di varie tonalità. Di fatto, il PC si può scegliere in arancio, rosso, giallo, verde, azzurro, argento. È impossibile non trovare il modello adatto alle proprie esigenze.

Il cuore pulsante di questo iMac è il processore Apple Silicon M1. Stiamo parlando di un chip assolutamente incredibile che sa donare performance top in dimensioni super contenute e compatte.

In confezione troverete, oltre al monitor con il computer integrato all’interno, anche il mouse e la tastiera. Ma non parliamo di periferiche qualsiasi, ma di vere e proprie chicche di alto livello. Infatti, il magic mouse è uno dei nostri preferiti, nonché un gadget di pregio con tantissime funzionalità. Pensate che si può utilizzare quasi come se fosse uno smartphone, con tanto di gestures incluse. La Magic Keyboard invece, garantisce una digitazione liscia e lineare… Non a caso, l’iMac da 24” è il nostro computer principale, quello che è nella sezione principale dell’ufficio. Come detto in calce, oltre ad essere potente, è anche bellissimo, quindi sta bene con qualsiasi stile di arredo.

Quindi: vi basterà toglierlo dalla scatola, attaccarlo alla presa e sarete già pronti ad utilizzarlo. Vi basterà configurarlo con il vostro account e con i vostri dati e il gioco sarà fatto.

L’iMac da 24“ è il desktop da comprare OGGI. Non sappiamo quante scorte siano disponibili sul sito a questo prezzo quindi, se siete interessati, vi conviene affrettarvi. Come detto nell’articolo poi, è perfetto per studiare: grande schermo, grandi performance ma costo contenuto.

Lo sappiamo che siamo ad agosto ed è un po’ presto per parlare di studio, però vogliamo ricordarvi che a settembre è alle porte ed è meglio non farsi cogliere impreparati… In tutti i sensi!

