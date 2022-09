iMac per lo smart working: promosso o bocciato?

Incredibile offerta per il nuovo iMac di casa Apple. Il computer all in one della mela oggi si trova ad un prezzo speciale di 1519,00€ al posto di 1799,00€ con spedizione gratuita da Amazon. Stiamo parlando di un PC davvero strepitoso che però fa anche del design la sua killer feature. Non solo prestazioni di alto livello ma anche bellezza, eleganza e stile supremo.

Dobbiamo dire che a questo prezzo è un prodotto strepitoso che vi invitiamo seriamente a prendere in considerazione se state cercando un nuovo desktop per lo smart working.

Comprandolo da Amazon riceverete una serie di vantaggi esclusivi come le spedizioni gratuite e compresa nel costo finale del dispositivo ma ancora, la consegna immediata in pochissimi giorni, l’assistenza clienti attiva tutti i giorni anche nei festivi fino alla mezzanotte e la garanzia di Apple per un anno, mentre quella di Amazon vale ben due.

iMac da 24“: ottimo prezzo per un gadget sensazionale

Lo sconto, come avrete capito, è davvero importante e generoso e siamo sicuri che non vi lascerà indifferenti. Stiamo infatti parlando di un articolo fantastico, elegante e che si sposa bene in qualsiasi scrivania, sia in quelle da ufficio che in quelle domestiche. È bello da vedere davanti e dietro, è sottilissimo e presenta un pannello LCD IPS da 24“ con risoluzione 4,5K.

Sotto la scocca batte un potente processore Apple Silicon di prima generazione, quello che abbiamo visto nei laptop del 2020 ma anche nei tablet Premium dell’azienda. Un processore così performante è davvero qualcosa di unico perché vi permetterà di eseguire compiti pesantissimi senza il minimo sforzo: pensiamo all’editing dei video, ai lavori di grafica, alla programmazione, ma non solo. È ottimo anche per gli studenti, ma anche come computer familiare in una casa moderna, adatto a tutta la famiglia. Basta solo configurare più account da selezionare al momento dell’accensione.

Non preoccupatevi: questo è un pc facilissimo da configurare. Vi basterà collegarlo alla corrente, configurare i profili vari e sarete pronti all’azione. A 1519,00 € al posto di 1799,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siete veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.