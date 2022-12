iMac del 2013 e 2014: ora sono UFFICIALMENTE dei device OBSOLETI

Vi ricordate i meravigliosi iMac unibody di Apple del 2013 e del 2014? Benissimo, ora sono ufficialmente obsoleti. Ma cosa significa questo? Semplice: che non vi consigliamo di acquistarne uno simile ricondizionato. Piuttosto vi conviene puntare su un modello aggiornato e recente, come quello con il SoC M1 uscito nel 2021 e che si trova su Amazon a soli 1452,99€ con spese di spedizione gratuite grazie alle promozioni fantastiche di Amazon. Fra le altre cose, anche Apple Watch Series 2 è stato contrassegnato come “vintage”.

iMac del 20213 e del 2014 obsoleti: cosa cambia?

Apprendiamo in queste ore che Apple ha aggiornato l’elenco di dispositivi vintage e obsoleti inserendo all’interno di questa classifica anche gli iMac del 2013 e del 2014. Cosa implica? Semplice, che non si possono più riparare da un centro ufficiale dell’azienda.

All’interno di questa rosa di device troviamo gli iMac da 21,5 e 27 pollici Late 2013, gli iMac da 21,5″ del 2014 e il primo iMac da 27″ con schermo 5K di fine 2014. Ricordiamo ancora le parole di Phil Schiller che definì quest’ultimo computer come “il Mac più follemente fantastico che abbiamo mai realizzato“.

La compagnia di Cupertino è solita designare prodotti come obsoleti e vintage dopo un certo periodo che vengono messi in commercio. Significa anche che i fornitori non possono riparare i gadget ma non possono nemmeno ordinare parti necessarie per la riparazione. I centri non ufficiali però non hanno questa limitazione; volendo, potreste comunque ricevere supporto da uno dei tanti store e “officine” non originali.

Come detto, vi conviene puntare su un modello totalmente nuovo oggi, anche perché sarete sicuri di star acquistando un computer potente e in linea con la nuova filosofia dell’azienda. Infatti noi vi suggeriamo di prendere l’iMac del 2021 con M1 che ha anche un design accattivante.

Infine, la società ha segnato anche Apple Watch Series 2 come un gadget vintage.

