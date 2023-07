iMac da 32": Apple lo sta testando, ma quando arriverà?

Stando a quanto si apprende, sembra che un nuovo iMac da ben 32 pollici sia veramente in cantiere presso la compagnia di Cupertino. Il super computer All in One dovrebbe sostituire il precedente modello da 27 pollici con vecchio design e con chipset Intel che, tra l’altro, non è più in produzione da diverso tempo. Il terminale si trova adesso in fase di test, ma la domanda è una e una sola: quando lo vedremo?

iMac da 32 polliciL cosa sappiamo ad oggi?

Al momento è presto per dirlo, anche perché non ci sono dati certi; quel che si sa è che l’OEM di Tim Cook sta sperimentando nuove soluzioni. Pare che un iMac da ben 32 pollici possa davvero arrivare; se così fosse rappresenterebbe una valida alternativa per tutti coloro che vogliono un PC casalingo minimal ma con un display super generoso. Le suddette indiscrezioni ci arrivano dal noto leakster di Apple, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman che spesso ha condiviso rumor rivelatisi poi veritieri sulla mela. Gurman aggiunge che purtroppo ci sarà da attendere: secondo lui il debutto del prossimo iMac è previsto per la fine del 2024 o, al massimo, per l’inizio del 2025. Intanto, se desiderate un All in One completo, con un design minimal e un processore Apple Silicon, avete una sola soluzione davanti a voi: il modello del 2021 con M1 che costa solo 1289,00€ su Amazon, spese di spedizione comprese.

Secondo il leakster Gurman poi, apprendiamo che questo iMac potrebbe avere le stesse dimensioni dello schermo Pro Display XDR di Apple che costa oltre 4999 dollari, ha una risoluzione 6K Retina (ricordate? Parliamo del monitor lanciato insieme all’ultimo Mac Pro con SoC Intel a fine 2019).

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un iMac più generoso? Lo comprereste? Fateci sapere le vostre supposizioni e le vostre aspettative in merito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.