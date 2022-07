iMac da 27": è in cantiere (pare) ma nessuno lo ha visto

Se ricordate, si parla di un ipotetico iMac da 27 pollici da diverso tempo; questo dovrebbe avere un design simile a quello dell’iMac da 24″, con un focus specifico però sulle prestazioni. Si dice che disponga di una finitura nero opaco e di un processore Apple Silicon M1 Max.

Secondo le informazioni condivide da Amethyst, un utente del forum di MacRumors, scopriamo nuovi dettagli su questo fantomatico ed ipotetico all in one misterioso, ma andiamo con ordine.

iMac da 27″: tutto quello che c’è da sapere

Finora l’utente Amethyst si è rivelato molto preciso sulle informazioni relative al Mac Studio diversi mesi or sono; sembra che sia alquanto affidabile. Sul precedente modello di desktop infatti, aveva predetto la versione con chip M1 Max da 20 core CPU e 48 GPU, oltre a diversi dettagli relativi allo Studio Display.

In passato, il tipster aveva predetto tre prodotti:

Il primo aveva lo stesso design dell’iMac da 27 pollici Intel ma doveva disporre di un M1;

Il secondo aveva l’estetica dell’iMac da 24 pollici, ma con un schermo da 27 pollici e un processore M1;

Il terzo presentava un’estetica simil iMac da 24 pollici, ma con un schermo XDR da 27 pollici, colorazione nera e M1 Max.

Sicuramente, dei tre il più interessante è sicuramente quello da 27 pollici; lo schermo XDR avrebbe dovuto avere un rapporto di contrasto 1.000.000:1 e una luminosità altissima.

Noi vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con “un pizzico di sale”; non sappiamo quali siano i piani di Apple per il futuro. Ricordiamo che non ci sono più prodotti AiO da 27 pollici; Mark Gurman e Ming-Chi Kuo hanno affermato che un nuovo device simile sia in cantiere ma per il momento non si hanno news in merito.

