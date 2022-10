iMac da 27" (2020): è ancora POTENTISSIMO ed è in SUPER SCONTO

Oggi vi parliamo di un super computer adatto a tutte le esigenze, anche a quelle dei content creator, videomaker, grafici e programmatori più esigenti. Ci riferiamo all’iMac da 27 pollici del 2020, un prodotto assolutamente eccezionale che fa del suo design AiO e delle performance il suo punto di forza. Certo, ci sono ancora i processori Intel (non è mai arrivata una versione da 27″) ma vi assicuriamo che “spingono” parecchio. Il modello in questione è di fine 2020 e costa 1539,00€ con spese di spedizione incluse. È un prezzo davvero assurdo, reso ancora più appetibile dai Prime Days di Amazon.

iMac 27″: perché comprarlo?

Non di meno, acquistare da questo portale comporta una serie di vantaggi davvero esclusivi. In primo luogo dobbiamo segnalare che ci sono le spedizioni gratuite e rapidissime: in pochissimi giorni sarà a casa vostra, ben sigillato in un pacco super protetto. Avrete diritto alla garanzia di Apple per un anno e a quella di Amazon per ben due.

Fra le altre cose, vi ricordiamo che questo è un computer davvero eccezionale. Partiamo dal design: unibody, un’unica scocca a cui è possibile sostituire però la RAM. Mica poco. Lo schermo è incredibile: grande, generoso, Super Retina da 27 pollici. I vostri lavori di grafica e video saranno più vibranti che mai. La risoluzione? Vi stupirà: 5K. Sì, avete letto bene.

Sotto la scocca batte un cuore Intel Core i5 che opera con 6 core a 3.1 GHz. Non lasciatevi ingannare dalle nomenclature: parliamo di un chip che è potentissimo e viene coadiuvato da una scheda video Radeon Pro 5300. Non di meno, lo storage disponibile è di 256 GB, così avrete tutto lo spazio per allocare app, file, foto, video e canzoni.

Ci sono tantissime porte sulla parte posteriore: uno slot per le SD, un cavo jack audio 3.5 mm per le cuffie cablate, quattro USB A, due USB C e non solo. Approfittatene oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.