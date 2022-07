iMac che passione: IN SCONTO PAZZO su Amazon, acquistalo ORA

Se state cercando un computer di fascia alta con cui fare tutto, dal video editing alla post produzione grafica, dallo studio alle ricerche online non solo, abbiamo una soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando ovviamente dell’iMac da 24“, quello rilasciato nella primavera del 2021 e che vanta, fra le altre cose, specifiche tecniche davvero intriganti. Non di meno, presenta un‘estetica di ultima generazione si fa amare fin dal primo sguardo. Questo è davvero un capolavoro di design ma anche un miracolo tecnologico. È sottilissimo, ma nonostante questo racchiude tutta la potenza necessaria in uno spessore che fa quasi paura. Oggi l’ho portata a casa a soli 1319 € da Amazon.

iMac da 24″: perfetto per tutto

La versione in questione ha la GPU da ben sette core, mentre la CPU ne presenta 8. Parlando di un computer desktop potentissimo, che è in grado di eseguire qualsiasi operazione senza il minimo problema.

Noi stessi lo abbiamo provato a lungo per lavori di post produzione video. È stato in grado di reggere a flussi in 4K provenienti da fotocamere professionali di alto livello ma anche di gestire render pesanti con una moltitudine di effetti grafici.

La colorazione in sconto è quella argentata, a nostro avviso, la più bella. Come detto, può essere vostra a soli 1319 € da Amazon, con 8 GB di memoria modificata e 256 GB di storage interno. Fate presto perché non sappiamo quante scorte siano ancora disponibili a questa cifra. Il prezzo potrebbe infatti risalire in pochissimo tempo, quindi non pensateci troppo.

Se lo acquistete, fateci sapere come vi troverete. Inoltre, fateci sapere in quale colorazione lo comprerete.

