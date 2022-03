iMac 27" 2022: tutto quello che c'è da sapere

Facciamo il punto su tutte le informazioni che abbiamo reperito in rete in merito al nuovo iMac da 27 pollici di casa Apple. Di fatto, pochi giorni fa, la mela ha rilasciato Mac Studio e Studio Display e in molti si sono domandati che fine avesse fatto il famigerato iMac da 27″ di nuova generazione, anche perché la società ha ribadito di aver tolto dal listino la versione del 2020 con SoC Intel.

Cosa aspettarci dal nuovo modello dunque? In molti sottolineano un design simile a quello della variante da 24″ con schermo miniLED e molto altro, ma andiamo con ordine.

iMac 2022: cosa aspettarci

Certo, potremo vedere un'estetica derivata da quella del modello dello scorso anno da 24″, ma con due colorazioni sobrie al seguito (Silver e Space Gray). Considerato che l'M2 lo vedremo sulle versioni “basic” dei PC della mela, questo AiO potrebbe presentare chip M1 Pro, Max o Ultra.

Sotto la scocca potremmo vedere fino a 128 GB di RAM e fino a 8 TB di SSD. Non di meno, potrebbe presentare una pletora di porte, come i modelli Pro di ultima generazione: HDMI, slot per la SD, USB C Thunderbolt di ultima generazione e perfino una Ethernet da 10 GB.

Sulla data di rilascio, c'è un po' di confusione fra i maggiori leakster del mondo Apple, Mark Gurman, Ming Chi Kuo e Ross Young. C'è chi dice che la mela “si sta preparando per un altro evento speciale in cui svelerà i nuovi Mac intorno a maggio o giugno.”.

Viene aggiunto poi:

Apple vorrà raccogliere il supporto degli sviluppatori per i chip Mac Pro super potenti, quindi suppongo che la società voglia far debuttare quella macchina già all'evento WWDC di giugno e spedirla in autunno. Un MacBook Air rinnovato sarebbe un ottimo venditore per le vacanze, quindi ha senso rilasciarlo in quel periodo dell'anno, anche se Apple aveva originariamente pianificato di lanciarlo alla fine del 2021 o all'inizio del 2022.

D'altro canto, diverse fonti interne della mela hanno comunicato ai colleghi di 9to5Mac che Apple non lancerà un iMac da 27 pollici nel prossimo futuro.

L'iMac visto nel video sopra è una versione “gaming” prototipale realizzata da qualche talentuoso designer su YouTube. Cosa ne pensate?

Andiamo ora al prezzo. Quanto costerà? Il modello precedente da 27 pollici aveva un costo di partenza di 1799 dollari. Considerando le specifiche, la versione 2022 dovrebbe partire da almeno 2.000 dollari. Voi cosa ne pensate? Lo state aspettando con impazienza?