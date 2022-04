iMac 24" al miglior prezzo di sempre (-200€)

Se state cercando un nuovo computer desktop per il vostro ufficio o per lo smart working, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Ovviamente parliamo dell’iMac da 24 pollici, uno dei PC All in One più apprezzati di sempre. Oggi poi, lo si porta a casa con 200€ di sconto sul prezzo di listino: una chicca non da poco. C’è la spedizione gratuita ed immediata: in 24 o 48 ore lo avrete a casa. Mica male. Quanto costa dunque? 1299,00€ al posto di 1499,00€.

Il risparmio è notevole e questo fa sì che il device diventi una delle proposte commerciali più interessanti nel panorama dei computer da scrivania. Inoltre, il PC è potentissimo: ha un processore Apple Silicon M1 che garantisce prestazioni uniche ad un prezzo “low-cost”. Dulcis in fundo, è un oggetto di design unico. Disponibile in più colorazioni, iMac è minimal, sottilissimo, elegante. C’è un grande monitor, tastiera e mouse e stop. Siete pronti a lavorare semplicemente collegando il cavo di alimentazione alla presa. Operativi al massimo.

iMac da 24″ è perfetto per lo smart working

Come detto, c’è un pannello di punta super coinvolgente: parliamo del display Retina da 24 pollici con risoluzione 4.5K, gamma cromatica P3 e luminosità pari a 500 nits; questo fa sì che tutti i colori siano vibranti e i vostri contenuti saranno più frizzanti che mai. Risoluto, definito e luminoso: cosa volere di più?

iMac è perfetto per l’editing video e foto: c’è un chipset Apple Silicon M1 con 8 core di CPU e 7 sulla GPU; su DaVinci o FinalCut Pro si riescono a gerstire file potentissimi con facilità e il workflow da videomaker è perfetto.

Quanto è spesso? Poco, pochissimo: solo 11,5 mm. Sulla scrivania farà un figurone e poi c’è una webcam FaceTime HD da 1080p con processore ISP, coadiuvata da 3 microfono professionali. Gli speaker sono ben sei e producono un suono ricco e un audio nitido. Completa la dotazione, la memoria RAM da 8 GB e l’SSD super veloce da 256 GB.

A 1299,00€ è da acquistare al volo.