iMac 24" (2021): TUO con lo sconto FOLLE del 22% (-378€)

Inutile dirvi che oggi si possono fare grandi affari su Amazon; se siete intenzionati ad acquistare un desktop all in one di casa Apple, è il giorno perfetto per compiere il grande passo. Di fatto, l’iMac da 24″ del 2021 con processore Apple Silicon M1 si porta a casa con soli 1340,82€ al posto di 1719,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del device. Vogliamo anche ribadirvi che si tratta di una promozione eccezionale che oggi Amazon sta riservando a tutti i gadget della mela, scontando tutti i prodotti del 22%. Qui si possono risparmiare più di 378€ sul prezzo di listino; delle promozioni così non si vedono neanche durante il Black Friday, perciò vi invitiamo seriamente a prenderle in considerazione prima che terminino le scorte. Molti articoli sono già andati a ruba e sono Sold Out.

iMac da 24″ (2021): versione top, prezzo low cost

La versione in sconto è quella “max” con caratteristiche pompate al top. Parliamo di memoria unificata da 8 GB, CPU e GPU da 8 core entrambe e memoria interna da 256 GB. La tastiera in confezione è dotata del pulsante Touch ID per l’autenticazione biometrica e il Magic Mouse 2 (abbinato al colore della scocca del computer e della tastiera) è incluso. La colorazione in questione è quella verde, una meraviglia per gli occhi.

Inutile dirvi che questo è un PC All in One completo; vi basta accenderlo e sarete subito pronti a lavorare; non dovrete fare nulla di particolare se non immettere i vostri dati e il vostro account, collegare la presa alla corrente e il gioco sarà fatto.

È perfetto per lavorare, per studiare, per giocare ma anche per i content creato, per gli illustratori, per i graphic designer e per i video editor che sfruttano la potenza del processore Apple Silicon per montare i loro lavori. A 1340,82€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

