iMac (2023): il nuovo modello ha una feature ESCLUSIVA

Da pochissimi giorni Apple ha presentato i nuovi computer fissi e desktop con piattaforma Apple Silicon di terza generazione. Durante il keynote “Scary Fast”, Tim Cook ha svelato al mondo i MacBook Pro con M3, M3 Pro e M3 Max e gli iMac con M3 base. Analizzando gli All in One, si è scoperto che dispongono di un cavo jack audio da 3,5 mm con il supporto alle cuffie ad alta impedenza. Lo riporta Apple in un documento di supporto pubblicato pochi giorni or sono. Intanto, se siete intenzionati all’acquisto del suddetto device, vi ricordiamo che potrete portarvelo a casa con soli 1629,00€ e in confezione riceverete anche il Magic Mouse e la Magic Keyboard.

iMac (2023) supporta le cuffie ad alta impedenza

Ad essere precisi, il jack audio da 3,5mm che si trova sul frame sinistro dell’iMac presenta il rilevamento dell’impedenza e l’uscita di tensione adattiva. In poche parole, il Mac ora ha – all’interno della scocca – u convertitore digitale-analogico di ultima generazione che supporta le frequenze di campionamento fino a 96 kHz. Gli utenti che possiedono cuffie studio di alta qualità potranno ascoltare la musica con una fedeltà sonora incredibile.

Ricordiamo adesso quali sono i Mac che godono di queste feature:

iMac 2023;

MacBook Air 2022 e 2023;

MacBook Pro (M1 Pro in poi);

Mac mini 2023;

Mac Studio (2022 in poi);

Mac Pro 2023.

Come detto, noi vi suggeriamo di prendere in considerazione l’acquisto dell’iMac (2023) con M3, 8 GB di memoria unificata e con 256 GB di SSD al prezzo speciale di 1629,00€, spese di spedizione incluse. Vanta specifiche da top gamma, supporta il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.3 e ha uno schermo Retina LCD IPS da 24,5″ con risoluzione 4,5K.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio e, volendo, si può anche dilazionare l'importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

