iMac (2023): il computer all-in-one più completo che ci sia

Se siete alla ricerca di un computer all in one per la vostra attività, per il vostro ufficio, per le operazioni di amministrazione della vostra azienda, vi consigliamo l’ottimo iMac (2023) con M3, il nuovo PC della mela pensato per l’utenza consumer. Di fatto è stato annunciato pochissimi giorni fa durante l’evento “Scary Fast” tenutosi il 30 ottobre 2023; è disponibile per l’acquisto da martedì 7 novembre e lo trovate oggi su Amazon a 1629,00€ nella sua iterazione azzurra con 8 GB di memoria unificata, con 256 GB di memoria su SSD e con processore Apple Silicon M3 avente CPU a 8 core e GPU a 8 core.

Volendo c’è anche l’iterazione con GPU da 10 core ma costa molto di più e si rivolge ad un target di utenti ben preciso che necessitano di maggiore potenza nell’elaborazione grafica dei propri contenuti. Se siete interessati/e al modello sopracitato non lasciatevelo sfuggire; a questa cifra è veramente imperdibile.

iMac (2023): un computer eccezionale

Il meraviglioso iMac (2023) presenta il medesimo design del modello di due anni fa ma vanta un chipset tutto nuovo costruito con un’architettura a 3 nanometri. Lo schermo di questo gioiello è un pannello Retina LCD IPS da 4,5K di ultima generazione; va benissimo per la creazione dei contenuti ma anche per le operazioni di postproduzione grafica e fotografica. Come non citare poi gli accessori (Magic Mouse e Magic Keyboard) contenuti nella confezione del device. Praticamente vi basterà collegare il cavo all’alimentazione e al Mac, seguire la procedura guidata e sarete pronti a lavorare. That’s it.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 1629,00€, spese di spedizione incluse; non lasciatevelo sfuggire perché le scorte potrebbero essere limitate. oltre alla colorazione blu lo troverete in altre tinte esclusive. C’è la consegna rapida in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.