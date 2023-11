iMac (2023) con M3 e 512 GB di memoria: già in sconto su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un computer all in one di casa Apple semplicemente sensazionale; si chiama iMac (2023) ed è stato presentato dall’azienda di Cupertino pochissimi giorni or sono durante l’evento “Scary Fast” tenutosi online. Il modello azzurro con 512 GB di memoria su SSD, 8 GB di memoria unificata, processore Apple Silicon M3 con CPU da 8 core e 10 core sulla GPU si porta a casa al prezzo sensazionale di soli 1899,00€ al posto di 2099,00€ con uno sconto del 9% sul valore di listino. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili; al momento della stesura dell’articolo sono rimasti meno di 5 pezzi quindi correte a prenderlo.

iMac (2023): il miglior all in one del momento

Questo meraviglioso computer all in one dispone di una scheda tecnica all’avanguardia. C’è un processore Apple Silicon M3 a 3 nanometri (su base ARM) che si presenta come una delle soluzioni più prestanti del mercato. C’è la memoria unificata da 8 GB e lo storage su SSD da ben 512 GB. Il computer esce in confezione con tutte le periferiche incluse: Magic Keyboard e Magic Mouse al seguito (entrambi con porta di ricarica Lightning); il display è un pannello LCD IPS Retina da 24,5″ con risoluzione 4,5K.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato; c’è la possibilità di ricevere il prodotto entro 24 o 48 ore presso e non manca neppure il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024. Avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del portale. Altresì avrete diritto ad un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo. Cosa aspettate, quindi? A questo prezzo (1899,00€) è da prendere al volo, ma non pensateci troppo, le scorte potrebbero terminare a breve,

