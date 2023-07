iMac (2021): il più elegante, adatto a tutti, costa solo 1499€ (-17%)

Oggi vi segnaliamo un’interessantissima offerta a tema Apple; il meraviglioso iMac (2021) con schermo da 24″ e processore Apple Silicon M1 si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 1499,00€ al posto di 1809,00€. La versione in questione presenta il SoC con CPU da 8 core, GPU da 8 core, RAM da 8 GB e SSD da 256 GB. Questo è un vero best buy che noi vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire. È disponibile in azzurro, ma volendo ci sono altre colorazioni bellissime tra cui scegliere.

iMac (2021) da 24″: approfittatene adesso

Il nuovo iMac da 24″ si distingue per il suo design sottile e compatto. Con una spessore di soli 11,5 millimetri, questo computer appare elegante e moderno sul tuo tavolo. È disponibile in una vasta gamma di colori vivaci, tra cui blu, verde, rosa, argento, giallo e arancione, offrendo una scelta di personalizzazione senza precedenti. Il display Retina da 24″ dispone di una risoluzione di 4480 x 2520 pixel, con una gamma cromatica P3 che assicura colori vividi e dettagli nitidi. Inoltre, grazie alla tecnologia True Tone, il PC regola automaticamente la temperatura del colore in base all’illuminazione ambientale, garantendo un’esperienza visiva ottimale.

Sotto la scocca troviamo il processore M1 di Apple, un chip all’avanguardia che offre prestazioni eccezionali. Con CPU 8-core e GPU 8-core integrate, l’iMac gestisce senza sforzo anche i carichi di lavoro più impegnativi, come l’editing video 4K o la grafica 3D. Inoltre, è dotato di un sistema di raffreddamento avanzato che garantisce una gestione termica efficiente, consentendo alle prestazioni di rimanere costanti anche durante le sessioni di utilizzo intenso. È equipaggiato con una fotocamera FaceTime HD 1080p, altoparlanti stereo di alta qualità e microfoni di studio a fascio, offrendo un’esperienza di comunicazione e collaborazione superiore. In confezione si troverà il Magic Mouse di seconda generazione e la Magic Keyboard. Costa solo 1499,00€ su Amazon al posto di 1809,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.