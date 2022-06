iMac (2021): a questo prezzo deve essere TUO (-16%)

Se state cercando un nuovo computer di casa Apple che contenga monitor, tastiera, mouse, abbiamo la soluzione perfetta che fa al caso vostro. Stiamo parlando dell’ottimo iMac del 2021, con processore Apple Silicon M1 e con un design accattivante, minima è uno schermo super risoluto da 4,5K.

Inutile dirti che un dispositivo semplicemente unico per quello che offre, con prestazioni inarrivabili per la sua categoria è un’estetica da capogiro, che fa fare bella figura sia negli studi professionali che nei salotti di casa. Oggi, girovagando su Amazon, ci siamo accorti di un’offerta davvero strepitosa. La variante con otto core sulla CPU e otto core sulla GPU è potentissima: riuscirete a montare video, postprodurre foto e realizzare immagini creative con tutta la suite Adobe. Il PC infatti, riesce a far girare qualsiasi software senza problemi, ma è con quelli Apple che da il meglio di sé, provare per credere.

Comprarlo oggi poi, conviene: solo 1449,00€ al posto di 1719,00€ con spedizione gratuita e consegna celere in pochissime ore.

iMac (2021): bello, bello e possibile

Focalizziamoci un attimo sul comparto estetico: il design è futuristico. Cornici in tinta con la colorazione scelta (ce ne sono tantissime), tastiera e mouse abbinati (sono entrambi senza cavi, così avrete un’esperienza minimal sulla vostra scrivania) e il pannello offre una risoluzione 4.5K su un pannello da 24″. Non manca il supporto per la gamma cromatica P3 e la luminosità a 500 nits. E poi è sottilissimo: 11,5 mm. Praticamente il vostro iPhone 13 Pro Max risulta più spesso.

Ci sono sei altoparlanti e c’è un SSD ultraveloce da 256 GB. La memoria integrata è da 8 GB ed è più che sufficiente per qualsiasi carico di lavoro. E se volete fare videocall in alta qualità, c’è la videocamera FaceTime HD a 1080p.

Insomma, questo è veramente un computer di tutto rispetto: a soli 1449,00€ è da non lasciarselo sfuggire.

