Un sistema d'illuminazione intelligente è facilissimo da ottenere e soprattutto economico vista la promozione in corso su Amazon. Grazie alle offerte di settembre puoi portarti a casa ben due lampadine Smart a soli €14,99. Praticamente rendi la tua casa immediatamente reattiva con una spesa minima.

Le spedizioni sono gratuite in tutta Italia e sono soprattutto velocissime.

Lampadine Smart e il tuo sistema d'illuminazione intelligente subito pronto

Acquistare delle lampadine Smart è una spesa che possono affrontare praticamente tutti. Rendere la propria casa reattiva la tecnologia, infatti, è un processo lungo e che richiede un budget non poi così minimo. Ciononostante, questi oggettini sono fantastici perché non solo ti permettono di ottenere ciò che vuoi ma ti offrono anche un aspetto visivo istantaneo.

Questo set prodotto da Aigostar è geniale visto che ti mette a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno. In particolar modo puoi gestire queste lampadine sia con il tuo smartphone o utilizzando la tua voce sei in casa possiede un assistente vocale come Google Home o Amazon Alexa.

Ti è concesso non solamente scegliere una colorazione disponibile tra il bianco caldo, naturale e freddo ma bensì spaziare anche con più di 16 milioni di colori per rendere l'ambiente subito più innovativo. Se questo non ti basta, sappi che ovviamente sono anche dimmerabili e quindi puoi modificare l'intensità della luce a tuo piacimento.

Come ultima funzione, infine, puoi creare anche delle fantastiche routine che rendono l'accensione e lo spegnimento automatici senza che tu debba impartire alcun ordine.

Acquista subito le tue lampadine smart per creare un sistema di illuminazione intelligente a soli 14.99€ su Amazon. Le ordini e le ricevi in appena due giorni lavorativi se possiedi una sottoscrizione Prime. Se invece sei cliente standard, opto per le spedizioni presso i punti di ritiro così non dovrai pagare neanche €1 in più.

