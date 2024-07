Illumina il tuo salotto con la lampada Philips Hue RGB (scontata del -31%!)

Il sistema di illuminazione Philips Hue è uno dei più completi e che offre più possibilità di tutti. Se hai già lampade del brand, o volessi iniziare a creare il tuo setup, su Amazon potrai la Philips Hue Play a un prezzo incredibilmente basso grazie allo sconto del -31%. In altre parole, potrai prenderla a soli 54,99€ anziché 79,99€!

Tutte le caratteristiche della lampada Philips

Grazie a questa lampada potrai tra 16 milioni di colori per creare l’atmosfera perfetta per ogni occasione. Ma non è tutto: la sincronizzazione automatica con film, serie TV o videogames migliora di gran lunga il suo valore. In poche parole, le luci si muoveranno e cambieranno colore in perfetta armonia con la musica che ascolti o i film che guardi, creando un’atmosfera immersiva che ti trasporterà direttamente nel cuore dell’azione.

Ovviamente, potrai controllarla comodamente dall’app Philips Hue sul tuo smartphone o tablet, accendendo, spegnendo, regolando l’intensità e cambiando i colori con un semplice tocco. Inoltre, puoi utilizzare i comandi vocali con assistenti intelligenti come Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri, rendendo il controllo delle luci ancora più semplice e immediato.

E grazie agli accessori inclusi, potrai montare la lampada facilmente dietro al televisore o sotto i mobili, ma anche posizionarla su una mensola o appenderla al muro per creare un’illuminazione d’ambiente personalizzata.

Infine, la possibilità di collegare più lampade Hue Play ti permetterà di espandere il tuo sistema di illuminazione, potendo combinare questi dispositivi con altre lampade Philips Hue!

Insomma, la lampada smart Philips Hue Play è davvero una bomba e, per soli 54,99€, non puoi proprio lasciartela scappare!