Illumina d'immenso e GRATIS con il sole: faro 228 LED a 9€ su Amazon

Con un potente faro come questo, da ben 228 LED, puoi illuminare gratis con l'energia del sole. Perché continuare a far pesare sulla bolletta elettrica il costo della luce del giardino, del balcone o del terrazzo, se è possibile evitare? Basta scovare il prodotto giusto e quello che ho trovato io è perfetto perché è in sconto.

Infatti, il kit da 4 pezzi – nel momento in cui te lo segnalo – puoi prenderlo a 37€ circa appena da Amazon. Facendo due rapidi conti, ogni unità la porti a casa a 9€ circa appena. Basta essere veloce a completare l'ordine, godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Illuminare gratis con il sole: basta il faro giusto

In mezzo a tanti modelli, ho scelto questo per due motivi. Il primo non è il prezzo, bensì la qualità. Questo prodotto in particolare ha due caratteristiche che hanno attirato la mia attenzione. Il primo è la quantità di LED: ce ne sono 228, più o meno il doppio della media.

Il secondo è la disposizione delle lampade: non solo frontali, ma anche laterali. In questo modo, l'angolo di illuminazione è molto più ampio. Inoltre, è super semplice da installare, devi solo posizionarle dove ti serve e fissarle al muro. Sii solo attento a scegliere un posto in cui il pannello solare integrato possa prendere l'energia del sole durante il giorno e usarla per ricaricare la batteria integrata.

Quando cala il buio, la lampada entra in funzione e inizia a illuminare. Il sensore di movimento integrato ti permetterà di scegliere fra 3 diverse modalità di utilizzo, ottimizzando al meglio le prestazioni energetiche del prodotto. Tutto in automatico, devi solo impostarle la prima volta e poi il dispositivo farà tutto da solo.

Insomma, questo faro è l'ideale per illuminare gratis grazie all'energia del sole. A questo prezzo poi è un vero e proprio affare. Completa subito l'ordine su Amazon per portare a casa il kit da 5 pezzi a 37€ circa appena. Poco più di 9€ per ogni unità. Godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.