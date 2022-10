Illumina d'IMMENSO con questa torcia 1000 lumen by Xiaomi (23€)

Conosco bene il potenziale di questa torcia parte dell’ecosistema Xiaomi perché la possiedo. Dotata di due lampade, da usare in base a contesti diversi, è in grado di generare un fascio di luce enorme, che puoi anche zoomare. Realizzata con materiale di ottima qualità, in mano risulta robusta e ben costruita. Funzionante attraverso batteria integrata ricaricabile, non ci saranno difficoltà: quando è scarica, basta un caricatore USB C per rifocillarla.

Anzi, la batteria è così ampia, che – in caso di emergenza – puoi utilizzare il dispositivo o come powerbank per il tuo smartphone. Se a questo ci aggiungi che integra anche un potente magnete per posizionarla e una sirena d’emergenza, allora l’affare è servito.

Quando crolla su Amazon a questo prezzo, l’unica cosa da fare è accaparrarsela. Completa l’ordine al volo per averla a 23€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Una torcia spettacolare by Xiaomi

Un prodotto incredibilmente semplice da utilizzare: sia le due lampade che la sirena li gestisci tramite il pratico bottone alloggiato sull’estremità posteriore. Un prodotto di altissima qualità, che è pronto ad accompagnarti in qualsiasi contesto: dalle escursioni alle emergenze.

Non perdere l’occasione di portare a casa una torcia di qualità premium, parte dell’ecosistema Xiaomi, a prezzo piccolissimo da Amazon adesso. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 23€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.