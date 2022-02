Iliad potrebbe introdurre a breve il WiFi Calling

Sembra proprio che le novità di Iliad non siano ancora finite. Non è bastata la nuova super offerta per la Fibra Ottica di casa, ora il quarto operatore telefonico italiano sembra avere in serbo un'altra sorpresa. Infatti, a breve potrebbe introdurre anche in Italia il WiFi Calling. Abbiamo detto “anche”, perché in Francia con il corrispettivo brand Free è già attiva. Si tratta di una funzionalità davvero utile quando ci si trova in una zona senza copertura di rete, ma abbiamo necessità di effettuare una chiamata.

Iliad sarebbe pronta a introdurre il WiFi Calling

Sarebbe una vera e propria novità per gli italiani avere la possibilità di effettuare una chiamata utilizzando la rete WiFi e non quella cellulare. Funzionalità che, per altro, è già attiva e funzionante in Francia dove Iliad opera sotto il brand Free. Questo servizio si chiama WiFi Calling e potrebbe risolvere in parte il problema delle zone bianche o con poca copertura di rete se si ha la possibilità di agganciarsi a un WiFi.

Le probabilità che il WiFi Calling arrivi anche in Italia sono alte, tanto quanto erano alte le probabilità che Iliad debuttasse con la sua offerta per la Fibra Ottica, iliadbox. Infatti, in Francia l'operatore telefonico da tempo è sul mercato con freebox.

Perciò è molto probabile che a breve Iliad aggiunga anche questo speciale servizio ai suoi clienti. I tempi non dovrebbero essere così lunghi. L'unica cosa che potrebbe frenare il suo arrivo è che il WiFi Calling per funzionare richiede smartphone compatibili a questa tecnologia.

Ciò comporta che Iliad stringa una partnership in accordo con i produttori di smartphone più blasonati. Tra questi menzioniamo ad esempio Apple, Samsung, Xiaomi e Huawei. Simile è anche la tecnologia VOLTE che non è compatibile con tutti i modelli in commercio. Anche questa è molto attesa dai clienti dell'operatore francese.

Per concludere, altra grande aspettativa degli utenti è il WiFi gratis di Iliad che potrebbe arrivare fra poco una volta che iliadbox sarà più diffusa in Italia e i modem potranno essere accessibili sul territorio nazionale più capillarmente.