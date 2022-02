Iliad: come scontare di 8 euro al mese l'offerta sulla Fibra

La nuova Fibra Ottica di Iliad ha fatto il suo debutto e ormai non si parla d'altro nel mondo della telefonia fissa e mobile. Non potrebbe essere altrimenti visto il prezzo di partenza davvero unico e conveniente. Nondimeno, è possibile abbattere ancora di più il costo mensile di iliadbox risparmiando altri 8 euro al mese. Come? Attraverso alcune semplici e veloci mosse che vi spiegheremo in questo articolo.

Iliad e la nuova offerta per la Fibra iliadbox

Sul sito ufficiale di Iliad è possibile attivare la nuova offerta per la Fibra iliadbox. Un bundle dedicato alla linea fissa che offre minuti e Giga illimitati. L'operatore ha dichiarato che con la sua nuova connessione è possibile navigare fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload. Il prezzo standard per i nuovi clienti è di soli 23,99 euro.

Tuttavia, chi è già cliente Iliad Mobile potrà godere di uno sconto pari a 8 euro che abbatterà il costo di iliadbox portandolo a soli 15,99 euro al mese. Niente male vero? Ma come ottenere lo stesso vantaggio anche se attualmente non siete clienti dell'operatore mobile francese?

iliadbox: come ottenere lo sconto anche se non siete clienti mobile

Per ottenere lo sconto anche se non sei cliente Iliad, dovrai attivare una delle offerte mobile disponibili a partire da 4,99 euro. Questo perché il vantaggio è attivabile sono con la convergenza fisso mobile di iliadbox. Quindi, prima di attivare la Fibra con Iliad, e solo dopo aver verificato la copertura, dovrai sottoscrivere una di queste offerte mobile molto convenienti o in portabilità o attivando un nuovo numero.

Iliad GIGA 120 è attualmente la migliore offerta dell'operatore per rapporto qualità-prezzo. Infatti, a soli 9,99 euro al mese avrai incluso nel bundle:

120 Giga di traffico dati;

di traffico dati; minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

5G incluso;

incluso; iladbox a soli 15,99 euro al mese per un totale di 25,98 euro al mese

Iliad GIGA 80 è invece l'offerta intermedia che offre un giusto compromesso tra prezzo e contenuto incluso nella promozione. A soli 7,99 euro al mese avrai a disposizione:

80 Giga di traffico dati;

di traffico dati; minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

4G+ incluso;

incluso; iladbox a soli 15,99 euro al mese per un totale di 23,98 euro al mese.

Iliad VOCE, invece, è l'offerta più economica dell'operatore che offre solo l'indispensabile per telefonare e verificare qualche servizio internet. Con 4,99 euro al mese sono inclusi: