Iliad torna ad essere imbattibile con l'ultima offerta 5G

Giga 200 è l’ultima offerta 5G con cui Iliad è tornata ad essere imbattibile. In ambito nazionale, infatti, nessuno riesce a fare meglio: 200 Giga in 5G, più minuti e SMS illimitati, a 9,99 euro al mese per sempre, più uno sconto di 4 euro al mese sulla fibra, che passa così da 25,99 euro a 21,99 euro, per una combo difficilmente ripetibile dagli altri operatori nel breve periodo.

Per quanto riguarda l’attivazione della SIM, il costo da sostenere è pari a 9,99 euro una tantum (prezzo da pagare una sola volta cioè). Inclusi nell’offerta Iliad vi sono anche i servizi hotspot e VoLTE, più minuti e SMS illimitati in Europa insieme a un pacchetto Giga dedicato in roaming.

Giga 200: l’offerta 5G di Iliad

Ricapitoliamo dunque l’offerta mobile 5G di Iliad: gli utenti hanno a disposizione 200 Giga per navigare in Internet alla massima velocità del 5G, a patto di avere un dispositivo compatibile e di trovarsi nelle aree coperte dalla rete dell’operatore francese; ai Giga si aggiungono poi le chiamate verso fissi e mobili più gli SMS senza limiti, minuti illimitati validi anche verso oltre 60 destinazioni europee ed extra-europee (tra i Paesi inclusi figurano Cina, Nuova Zelanda, Brasile, Corea del Sud, USA, Canada, Australia, India, Regno Unito e Svizzera).

In merito alla copertura del 5G Iliad, al momento la rete più veloce della compagnia transalpina raggiunge più di 7.000 città italiane. Per accertarsi che il proprio comune sia coperto dalla rete 5G è sufficiente collegarsi all’offerta e premere sul tasto Scopri di più in corrispondenza della sezione intitolata “Il 5G Iliad raggiunge più di 7000 città”.

Inclusi nell’offerta GIGA 200 Iliad vi sono infine i servizi Mi richiami, Hotspot, VoLTE, Segreteria telefonica e Controllo del credito residuo. Molto utile soprattutto l’hotspot, tramite cui è possibile condividere i dati mobili della propria offerta con altri dispositivi quali computer, smartphone e tablet.