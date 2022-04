Iliad: la novità che tutti aspettavano sta arrivando

Iliad sembra sia al lavoro a una novità attesa da molti suoi clienti. Questa notizia emerge da due annunci di lavoro che l’azienda ha pubblicato sul suo sito ufficiale. Le due posizioni aperte sono rispettivamente un Lead Android Engineering e un Lead iOS Engineering.

Cosa vi fa venire subito in mente leggendo queste due offerte di lavoro? Ovviamente a qualcuno che sia esperto di ingegneria Android e iOS. Perciò Iliad, secondo diversi rumors, sarebbe pronta a iniziare i lavori per realizzare un’applicazione di facile consultazione per tutti i suoi clienti.

Effettivamente, per chi mastica il mondo Iliad, attualmente non esiste un’app che permetta agli utenti di fare ciò che quelli di altri operatori telefonici già fanno da tempo. Ad esempio, consultare il credito residuo, quanti Giga del piano sono stati consumati, cambiare tariffa e molto altro direttamente da un’app compatibile con il proprio smartphone.

Una mancanza che per molti si sta facendo sentire, diventando ormai quasi insopportabile. Sembra però che l’attesa dovrà pazientare ancora per poco. L’operatore telefonico francese, infatti, con molta probabilità si sta adoperando per arrivare anche a lanciare una sua app per la gestione dei piani tariffari.

Iliad sta lavorando alla sua app

L’app ufficiale di Iliad sta arrivando? Molto probabilmente sì, ma stando alle notizie che abbiamo finora è d’obbligo parlare al condizionale. La società non si è espressa ufficialmente e le nostre, così come quelle di molti altri colleghi, sono attualmente solo supposizioni, comunque fondate.

Infatti, Iliad, qualche giorno fa, ha pubblicato due annunci di lavoro per altrettante posizioni aperte nel suo entourage. Si tratta di un Lead Android Engineering e di un Lead iOS Engineering. L’obiettivo potrebbe proprio essere lo sviluppo e il costante aggiornamento di una nuova app. Ecco cosa si legge sul suo sito ufficiale:

In qualità di Lead Android Engineer entrerai a far parte del team di Software Engineering della sede di Milano e sarai responsabile dello sviluppo e della manutenzione di sistemi aziendali. Nello specifico, sarai coinvolto nelle seguenti attività: partecipare in prima persona allo sviluppo di applicativi dalla raccolta dei requisiti alla realizzazione finale seguendo le linee aziendali; lavorare a stretto contatto con gli altri dipartimenti aziendali per condividere gli stati di avanzamento; scrivere abilmente un codice ben strutturato, mantenibile con relativa documentazione; collaborare in modo efficace con le altre figure nel team; utilizzare nuove tecnologie in un processo di apprendimento continuo.

Stessa cosa vale per la posizione aperta di Lead iOS Engineering. Perciò noi tutti speriamo vivamente che presto anche i clienti Iliad possano avere la loro app disponibile al download sia dal Google Play Store, per dispositivi Android, che dall’Apple App Store, per dispositivi iOS.

